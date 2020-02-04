بالتدابير الاحترازية.. إخلاء سبيل 8 متهمين بينهم المحامي مهاب الإبراشي

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل ٨ متهمين بينهم المحامي مهاب الإبراشي في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨، حصر أمن الدولة العليا، بتدابير احترازية.





المتهمون هم خالد محمد، وخالد محمود، وعبدالعزيز محمد، وتامر عامر فهمي، ومهاب يسري الإبراشي، ومصطفى عبدالله، ومحمد ابراهيم، وجمال مبارك.





وذلك في اتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.





ونسبت النيابة للمتهمين في هذه القضايا ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.