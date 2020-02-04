ليفربول يفشل في الوصول إلى شباك شروزبري بالشوط الأول في غياب الأساسيين

سيطر التعادل السلبي بين ليفربول وضيفه شروزبري تاون في الشوط الأول، في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.





وحافظ ليفربول على سيطرته خلال النصف الأول من الـ45 دقيقة الأولى، بعدما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 74% مقابل 26% لصالح الضيوف شروزبري.





وجاءت أخطر كرة لصالح ليفربول تسديدة خطيرة من الريدز عن طريق نيكو ويليامز من داخل يسار منطقة جزاء شوروسبري تاون مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس ماكس اوليري.





وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالاتي:





كيليهر، ويليامز، هوفر، فان دين بيرج، آدم لويس، شيريفيلا، كلاركسون، جيك كين، إليوت، كورتيس جونز، ليام ميلر.





وتعاد المباراة بين ليفربول وشروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.





وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.





واقترب ليفربول من تحقيق الحلم الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب البريميرليج، قبل ملاقاة مانشستر سيتي في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.





ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف، وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.