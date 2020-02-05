أم تحرج ابنتها في حفل زفافها| صورة

من الطبيعي أن ترغب أم العروس في ارتداء شيء خاص لحفل زفاف ابنتها، فهذا اليوم تحلم به أي أم منذ أن تولد ابنتها، ولكن أم إحدى العرائس قررت أن تكون مميزة بشدة في هذا اليوم ولكن الأمر خرج من يدها لتصبح سخرية الزفاف.





اتخذت إحدى الأمهات قرارا، بأن تحضر حفل زفاف ابنتها بفستان متعدد الألوان، مما جعلها محل سخرية الحضور، ووصفها البعض بأنها أشبه بـ"قالب آيس كريم"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن"البريطانية.





ونشر أحد المعازيم، صورة الأم مع العروسين ، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق الآلاف على هذه الصورة ، منتقدين بشدة اختيارها للفستان في هذه المناسبة المميزة، "إهمال والدة العروس!.. من الواضح أنها لم تستطع أن تقرر بين الثوب أو الأكورديون".





بينما قال أحد المعلقين "إنها تبدو مثل تلك التنينات الصينية الورقية"، وآخر"تشبه العمياء الرومانية"، فيما علق آخر أن هذا النوع من الفساتين، يطلق عليه "جميلتي".





وكثرت التعليقات المنتقدة على السوشيال ميديا وكذلك داخل قاعة الزفاف، وأوضح صاحب المنشور أن العروس كانت في حالة سيئة للغاية بسبب فستان والدتها الذي وضعها في موقف شديد الحرج.