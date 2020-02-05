شاهد.. المحافظ في استقبال الصيادين المفرج عنهم بالزفة الدمياطي فجرًا

بالزفه الدمياطي والزغاريد، استقبل الدمايطة الصيادين المفرج عنهم من قبل السلطات اليمنية بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادتهم لأرض الوطن سالمين.





واستقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والحزبية بدمياط، فجر اليوم، الصيادين المفرج عنهم ، بديوان عام المحافظة.





وشكرت محافظ دمياط وأبناء المحافظة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن، بينهم صيادين من أبناء محافظة دمياط، وعودتهم بسلام الله الى أرض الوطن على متن طائرة خاصة.





وأعربت المحافظ عن تقديرها الشديد لحرص الدولة على تأمين رعاياها فى الداخل والخارج، حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصولهم إلى الأراضي المصرية.





وكانت قد وصلت طائرة مصرية خاصة، مساء الثلاثاء ، على متنها 32 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين قبالة سواحل اليمن، حيث أقلعت الطائرة من مدينة صنعاء، ووصلت مطار القاهرة.





جاء ذلك بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجهات المسؤولة، وجرى بالفعل إعادة الصيادين إلى أرض الوطن بسلام.