الهلال السوداني يقرر الاستئناف على عقوبة الكاف بسبب مباراة الأهلي

قرر مجلس ادارة نادى الهلال السودانى برئاسة أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال السوداني تقديم استئناف ضد قرار الاتحاد ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ لكرة القدم الكاف بحرمان النادي من مشجعيه لـ4 مباريات .





وقال الكاردينال فى تصريحات صحفية ان العقوبات التي صدر في حق الهلال قد أتت سريعة بعد 48 ساعة فقط من انتهاء المباراة وان الكاف تجاهل احتجاج الهلال على الحكم المغربي "رضوان جيد" الذي ظلم الفريق.



