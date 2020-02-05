الهلال السوداني يقرر الاستئناف على عقوبة الكاف بسبب مباراة الأهلي

قرر مجلس ادارة نادى الهلال السودانى برئاسة أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال السوداني تقديم استئناف ضد قرار الاتحاد ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ لكرة القدم الكاف بحرمان النادي من مشجعيه لـ4 مباريات .
وقال الكاردينال فى تصريحات صحفية ان العقوبات التي صدر في حق الهلال قد أتت سريعة بعد 48 ساعة فقط من انتهاء المباراة وان الكاف تجاهل احتجاج الهلال على الحكم المغربي "رضوان جيد" الذي ظلم الفريق.
وأضاف.. نحن في الهلال نرفض هذه العقوبات جملة وتفصيلًا فهي استندت على معلومات خالية من الحقائق ونسأل الله ان يلهم الاتحاد ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ الصواب والعمل والعدالة بدون عنصرية. وتطرق رئيس الهلال إلى الضرر الذي لحق بالجوهرة الزرقاء، بقوله: "حدث تلف كبير بالجوهرة الزرقاء من قبل بعض الفئات وقمنا بمخاطبة الاتحاد السوداني بشأن ذلك لتقدير الخسائر التى تعرض لها الاستاد باعتبار انه منشأ خاص بالهلال، وادعو الجماهير ان تحافظ على الجوهرة.