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رياضة

شباب الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في دوري الجمهورية اليوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩ اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام على الملعب الفرعي باستاد السلام، ضمن الجولة ٢٢ من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل الأهلي المباراة وهو بهدف تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة في البطولة والحفاظ علي صدارة الترتيب من أجل حصد اللقب.
واستعد الأهلي بقوة لهذه المباراة من خلال التدريبات التي خاضها استعدادا لمواجهة الإنتاج ويطمح اللاعبون في تقديم عرض قوي والفوز خارج الديار.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٥٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، والهزيمة مرة واحدة، وسجل ٥٠ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٦ هدفًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيبا ، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائيا للتدليك.

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