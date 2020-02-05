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أخبار العالم

رئيس الجزائر يعتزم توجيه دعوة لـ حفتر لزيارة البلاد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:32 م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، سيقدم دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لزيارة الجزائر.

ووصل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إلى مدينة بنغازي الليبية، اليوم، الأربعاء، والتقى رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق، عبد الله الثني.

فيما أفادت وسائل إعلام ليبية بأن رئيس أركان القوات الجوية الليبية، الفريق صقر الجروشي، استقبل وزير الخارجية الجزائري فور وصوله بنغازي.

كما أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استقبل الوزير الجزائري بدوره في مدينة الرجمة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، أكد أن هناك تطابقا "تاما ومطلقا" في وجهات النظر بين الجزائر وتونس على كل المستويات، خصوصا الملف الليبي.

وشدد "تبون"، في مؤتمر صحفي عقب المحادثات التي جمعته مع نظيره التونسي قيس سعيد بمقر الرئاسة الجزائرية، على أن "حل الملف الليبي ينبغي أن يكون "ليبي-ليبي"، مؤكدا ضرورة "إبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها ومنع تدفق السلاح".

وأشار إلى ضرورة أن تكون تونس والجزائر هما "بداية الحل" للأزمة الليبية، من خلال "عقد لقاءات مع كل الليبيين وكل القبائل الليبية، إما في تونس أو في الجزائر، من أجل الانطلاق في مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة تؤدي إلى انتخابات عامة وبناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية, بشرط أن يقبل هذا الاقتراح من طرف الأمم المتحدة".
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