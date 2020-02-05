القومي للمرأة يطلق الدور الـ 32 لدورى لأني رجل لكرة القدم الخماسي





ويهدف الدورى إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة مشاركتهن فى كافة امور الحياة و دمجهم فى عملية تمكين المرأة . بالإضافة إلى توصيل الرسائل الأساسية إلى اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة لنقل هذا الرسائل الإيجابية إلى محافظتهم و من أهم هذا الرسائل دعم الرجال و الشباب للمراة فى العمل ، التعليم، وممارسة الرياضة ،المشاركة فى الأعمال المنزلية ، المشاركة فى تربية الأطفال و التعامل مع المرأة فى بيئة العمل باحترام ، التوعية بأضرار الختان و التوعية بعقوبة التحرش فى القانون .





يذكر انه تنافس خلال الدور التمهيدى لدورى لانى رجل 108 فريق مقسمين على 27 مجموعة على مستوى جميع المحافظات وتأهل منها ٣٢ فريق للعب فى دور ال٣٢ فى ٨ محافظات رئيسية وتستضيف نفس المحافظات دور ال١٦ ليتاهل بعد ذلك 8 فرق للمشاركة فى الادوار النهائية التى ستقام فى محافظة القاهرة بنظام خروج المغلوب .





ويحصل صاحب المركز الأول على كأس الدورى والميدالية الذهبية و اصحاب المركز الثانى والثالث على ميداليات تذكارية.

ينطلق غدا دور الـ 32 لدورى لأني رجل لكرة القدم الخماسية الذى ينظمه المجلس القومى للمراة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، حتى نهاية الشهر بمشاركة ٣٢ فريق مقسمة إلى 8 مجموعات فى محافظات " القاهرة – الاسكندرية – دمياط – بورسعيد –الاسماعيلية – المنيا –اسيوط – اسوان " .