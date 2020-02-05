متنكرا.. محافظ البحر الأحمر يفاجئ الباعة الجائلين في «نُص الليل»

بمجرد نشر محافظة البحر الأحمر لخبر قيام محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بزيارة ليلية مفاجئة بميدان الدهار بحي جنوب الغردقة، مرتديًا "تريننج"، وتفقده مناطق البازارات، وخلف الأتوبيس (الملاحة)، وويمبي، مترجلًا دون موكب أو حراسة انهالت تعليقات الدهشة والسخرية لعدم تناسب الصور مع مضمون الخبر المنشور فالخبر يؤكد أن المحافظ كان متنكرا بينما يظهر فى الصور المحافظ بجواره رئيس الحى ورئيس المدينة وبعض من رجال الأمن المعروفين فى الشارع كما التف حوله الأهالى.





وعلق هانى سمير حمد هذا الخبر على الصفحة الرسمية للمحافظة أن الخبر استخفاف بعقول الناس في الشارع احنا مستبشرين خير في المحافظ لما حققه من قرارات لصالح المواطن في الفترة الأخيرة علي الرغم انها فترة قصيرة له وسطنا فنرجوا إعادة النظر في نشر الخبر حتى لانفقد المصداقية.





وعلق أيضا أحمد مبارك أحمد خبر غريب وتضييع وقت.. الناس دماغها اكبر من كده.. خلونا في المهم بلاش الحكايات اللي مش وراها منفعة للبلد وأهل البلد. مع كامل احترامي.





وأضاف فؤاد الفواد فى تعليق آخر الإعلاميين الخاصين بالبوابة الألكترونية بيستخفوا بعقول المواطنين بدون حراسة وكتيبة الحرس اللي معاه دي اية معديين بالصدفة والمصور كمان صدفة وعربيته آخر الصورة هي كمان صدفة ... سبحان الله رب صدفه خير من ألف لقاء ....

ياريت نتغير أو نغير بلاش النغمة اللي شغاله دي قديمة.





وعلق محمود دار جولة مفاجأة لسيد اللواء ا.ح/عمرو حنفي أمس في منطقة الأتوبيس والملاحة مرافقًا له بعض رجال مجلس المدينة وبعض قيادات الصف الثانى.





قام السيد اللواء بترك المواكب خلفة بمسافة لبدأ التجوال وسط المناطق الشعبية لمدينة الغردقة ومقابلات المواطنين أثناء السير والاستماع لهم وهذا من حرصة علي التواصل الدائم بينه وبين المواطنين.





ورسالة أخري لكل كبار المسؤولين اني متواجد على أرض الواقع مع المواطنين في العمل الميداني بصفة دائمة.





التوثيق مطلوب والمصداقية للقراء أيضًا مطلوبة الرجاء إعادة النظر في الخبر لأنه أكثر تهويلا للأمور والسيد المحافظ بتاع شغل ميداني أكثر من العمل المكتبي الرجاء مراعاة عقول القراء.





على الجانب الآخر نوهت الصفحة الرسمية للمحافظة فى نفس الخبر فى نهايته أن المحافظ كان متنكرا وعندما كشف المحافظ عن هويته قام بالاتصال برئيس مدينة الغردقة ورئيس حي جنوب، ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المرور بالبحر الأحمر، وغادر بعض الباعة المكان، والبعض الآخر رحبوا بالمحافظ، وكشفوا له عن مطالبهم، حيث واصل المحافظ جولته حتى منتصف الليل فى توضيح أن المحافظ فى بداية الجولة كان متنكرا ولا أحد يعلم هويته والصور التى تم التقاطها بعد استدعائه للمسئولين وكشفه عن هويته.



