وزير التعليم: الكارت الخاص بنتيجة 2 ثانوي هدفه تحديد مستوى الطالب

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، موضحا أن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شئ يدعو للفخر، موضحا أن دفعة الصف الثانى الثانوى مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهى سنة نقل عادية.









وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثانى الثانوى، شكله ليس جديدا على طلاب الصف الثانى الثانوى لأنهم شاهدوا هذا الشكل في اعلان النتيجة العام الماضي حينما كانوا في الصف الاول الثانوي.





واوضح وزير التربية والتعليم ، أنه يجب تغيير ثقافة ناجح وراسب والدرجات، مشيرا إلى أنه لا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، مضيفا أن الطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن فى النظام الجديد لا يستطيع الطالب توقعه.





وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن نتيجة الصف الثانى الثانوى التى تم إعلانها هى متوسط مستوى الطلاب وهو مرتفع جدا

ويدعو للفخر، فمثلا متوسط النجاح فى اللغة الإنجليزية للطالب المتوسط 88%، مشددا على أن الطلاب حققوا تقدم كبير رغم أن الأسئلة تقيس الفهم.





وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكارت الخاص بنتيجة طلاب 2 ثانوي هو بمثابة الروشتة التي يستطيع الطالب معرفة مستواه من خلاله، دون الإشارة إلى أنه راسب أو ناجح، مؤكدا أن الطلبة فى الصف الثانى الثانوى أفرز المواهب وطلاب حصلوا على درجات نهائية، مشددا على أن الصفين الأول والثانى الثانوى لا علاقة لهم بدخول الجامعة ومفيش حد سقط فى النتيجة ولكن قد يحتاج الطالب إلى أن يشتغل على نفسه فى مادة مستواه ضعيف فيها.