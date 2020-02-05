جامعة الإسكندرية: بدء الفصل الدراسي الثاني السبت القادم ولا نية لتأجيله

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، بدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى بمختلف كليات الجامعة، يوم السبت المقبل، مؤكدا على أنه لا نية لتأجيل الدراسة كما أشيع بسبب فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء لمجلسي شئون التعليم والطلاب ، والدراسات العليا والبحوث صباح اليوم 5/2/2020 بقاعة الإجتماعات بمبنى إدارة الجامعة.







وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن مدة الدراسة 16 أسبوع تنتهى فى 29 مايو 2020 وتعقد إمتحانات نهاية العام خلال شهرى مايو، ويونيو 2020 ووفق طبيعة الدراسة فى كل كلية.







وشدد "جابر"، على وكلاء الكليات ضرورة إعلان الجداول الدراسية قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وكذلك متابعة إعلان النتائج بكليات الجامعة والإنتهاء من أعمال التصحيح خلال الاسبوع الأول من الدراسة لاسيما مع تحول الجامعة لنظام الساعات المعتمدة ً.





وأشار "جابر"، أن الهدف الأساسى من الإجتماع هو مناقشة إستعدادات الجامعة لمواجهة مخاطر إحتمالات تسرب فيروس كورونا وإستعراض ما تم إتخاذه من إجراءات سريعة من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية في الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بوزارة الصحة.