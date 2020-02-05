وزير التعليم: لدينا معلومات كاملة عن 60 ألف غشاش في امتحانات 2 ثانوي





وقال وزير التعليم: "لدينا الآن قائمة ببيانات الـ ٦٠ ألف طالب، ويمكننا أن نخاطب أولياء أمورهم، ولكننا فقط اكتفينا بتنقية النتيجة من نتائج هؤلاء الطلاب ونقول لهم: ماتعملوش كدة تاني".





وأضاف وزير التعليم أن هناك ملايين الأسئلة تم تصحيحها خلال ٥ أيام فقط بشكل إلكتروني ودون أي تدخلات بشرية وهذه هي ميزة الامتحانات الإلكترونية.





وأوضح أن امتحانات الصف الثاني الثانوي لن تدخل في مجموع الثانوية العامة، ولكن هذه تعد سنة نقل عادية.



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك ٦٠ ألف طالب حاولوا الغش في امتحانات ٢ ثانوي، حيث دخلوا الامتحان بكود غير كودهم، وهذه النسبة لا تمثل إلا ١٠٪؜ من الدفعة.