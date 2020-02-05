AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالأسماء.. العشرة الحاصلون علي أعلي الدرجات في الشهادة الإعدادية بسيناء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:51 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
قال عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان ترتيب العشرة الحاصلين علي اعلي الدرجات فى الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفصل الدراسي الاول للعام 2019/20 جاء كما يلي :
- أروى خليل عبد العال- مدرسة الشهيدة ندى خليل بالعريش
- أسماء أحمد سليم- مدرسة الشلاق بالشيخ زويد
- حنان محمد الصافي- مدرسة بئر العبد
- سارة إيهاب محمد- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- فاطمة سعيد السيد- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- نورة زويد سليمان- مدرسة الشيخ زويد
- دعاء أحمد سلامة- مدرسة السكة الحديد بالشيخ زويد
- حازم سالم سليمان- مدرسة الشهيد رفيق عزت بالعريش
- شهد وليد سعد- مدرسة بئر العبد
- سينين رسمي عبد الغفور- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- هاجر إسماعيل محمد- مدرسة الكوثر بالشيخ زويد.

وقال جمزه رضوان مدير التعليم العام انه سيتم قبول طلبات التظلمات لمدة اسبوعين من ظهور النتيجة ، وذلك بعد سداد مبلغ عشرين جنيها عن كل مادة مطلوب التظلم منها ،حيث يتم التقدم بطلب لشئون الطلبة بالمديرية وسيتم توجيه ولي الامر والطالب للكنترول للاطلاع علي ورقة الاجابة وتسجيل الملاحظات والعرض علي اللجنة من التوجيه العام بالمديرية والفصل في التظلم واصدار النتيجة فيما بعد .


وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ , قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 80.9 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

وأكد المحافظ، علي أن نتيجة الفصل الدراسي الأول مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى للجهد المبذول من العاملين بقطاع التربية والتعليم علي مستوي المحافظة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 في الإسماعيلية .. تعرف على موعدها

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة إعدادية بورسعيد 2020

8 طلاب يحصلون على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية بالبحيرة بينهم 5 بكفر الدوار

تعليم الوادى الجديد يتلقى تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.9٪

فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

قبيل انعقادها مساء اليوم.. لاعب الأهلي الهارب يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ قوائم الانتظار أجرت 381 ألف عملية جراحية

بعد بناء زوجها مسجدا.. شاهد أحدث ظهور لـ عبير صبري على انستجرام

دخلتي التاريخ.. ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب.. صور

مدرب صن داونز: الجماهير المصرية تعاملني كأني جوارديولا

السعودية توضح حقيقة إلغاء نظام الكفيل للوافدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بردانة.. كيم كارداشيان تتألق فى إطلالة جريئة بالأصفر

صورة تنشر لأول مرة لـ الأميرة كيت ميدلتون في الإعدادية.. شاهد

ولادة طفل مصاب بفيروس "كورونا" في ووهان الموبوءة.. تفاصيل