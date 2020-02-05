بالأسماء.. العشرة الحاصلون علي أعلي الدرجات في الشهادة الإعدادية بسيناء

وقال جمزه رضوان مدير التعليم العام انه سيتم قبول طلبات التظلمات لمدة اسبوعين من ظهور النتيجة ، وذلك بعد سداد مبلغ عشرين جنيها عن كل مادة مطلوب التظلم منها ،حيث يتم التقدم بطلب لشئون الطلبة بالمديرية وسيتم توجيه ولي الامر والطالب للكنترول للاطلاع علي ورقة الاجابة وتسجيل الملاحظات والعرض علي اللجنة من التوجيه العام بالمديرية والفصل في التظلم واصدار النتيجة فيما بعد .





