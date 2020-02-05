بالأسماء.. العشرة الحاصلون علي أعلي الدرجات في الشهادة الإعدادية بسيناء

قال عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان ترتيب العشرة الحاصلين علي اعلي الدرجات فى الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفصل الدراسي الاول للعام 2019/20 جاء كما يلي :
- أروى خليل عبد العال- مدرسة الشهيدة ندى خليل بالعريش
- أسماء أحمد سليم- مدرسة الشلاق بالشيخ زويد
- حنان محمد الصافي- مدرسة بئر العبد
- سارة إيهاب محمد- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- فاطمة سعيد السيد- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- نورة زويد سليمان- مدرسة الشيخ زويد
- دعاء أحمد سلامة- مدرسة السكة الحديد بالشيخ زويد
- حازم سالم سليمان- مدرسة الشهيد رفيق عزت بالعريش
- شهد وليد سعد- مدرسة بئر العبد
- سينين رسمي عبد الغفور- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- هاجر إسماعيل محمد- مدرسة الكوثر بالشيخ زويد.
وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ , قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 80.9 ٪ من المتقدمين للامتحانات.
وأكد المحافظ، علي أن نتيجة الفصل الدراسي الأول مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى للجهد المبذول من العاملين بقطاع التربية والتعليم علي مستوي المحافظة .
- أروى خليل عبد العال- مدرسة الشهيدة ندى خليل بالعريش
- أسماء أحمد سليم- مدرسة الشلاق بالشيخ زويد
- حنان محمد الصافي- مدرسة بئر العبد
- سارة إيهاب محمد- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- فاطمة سعيد السيد- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- نورة زويد سليمان- مدرسة الشيخ زويد
- دعاء أحمد سلامة- مدرسة السكة الحديد بالشيخ زويد
- حازم سالم سليمان- مدرسة الشهيد رفيق عزت بالعريش
- شهد وليد سعد- مدرسة بئر العبد
- سينين رسمي عبد الغفور- مدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش
- هاجر إسماعيل محمد- مدرسة الكوثر بالشيخ زويد.
وقال جمزه رضوان مدير التعليم العام انه سيتم قبول طلبات التظلمات لمدة اسبوعين من ظهور النتيجة ، وذلك بعد سداد مبلغ عشرين جنيها عن كل مادة مطلوب التظلم منها ،حيث يتم التقدم بطلب لشئون الطلبة بالمديرية وسيتم توجيه ولي الامر والطالب للكنترول للاطلاع علي ورقة الاجابة وتسجيل الملاحظات والعرض علي اللجنة من التوجيه العام بالمديرية والفصل في التظلم واصدار النتيجة فيما بعد .
وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ , قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 80.9 ٪ من المتقدمين للامتحانات.
وأكد المحافظ، علي أن نتيجة الفصل الدراسي الأول مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى للجهد المبذول من العاملين بقطاع التربية والتعليم علي مستوي المحافظة .