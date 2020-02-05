مش بردانة.. كيم كارداشيان تتألق فى إطلالة جريئة بالأصفر

ظهرت اليوم كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، بإطلالة جديدة ومختلفة عن إطلالتها السابقة، فهي عادة ما تفضل الأسلوب الجرئ في أزيائها كي تظهر رشاقتها و قوامها .
تألقت اليوم كيم كارداشيان بتنورة قصيرة باللون الأصفر الفاتح المبهج، مع سترة مجسمة بدرجة أخرى من الأصفر، واستكملت إطلالتها بصندل صيفي ذهبي .
واعتمدت كيم كارداشيان تسريحة الشعر المنسدل على الظهر والأكتاف دون اختيار قصة معينة، وهي التسريحة المفضلة لها .
كما اختارت مكياجا قريبا من اللوك الطبيعي للبشرة، مع استخدام ملع للشفاه، ورسمة العين مع الماسكرا التي تعطي العين شكلًا جذابًا.