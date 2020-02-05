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أخبار العالم

اختطاف طفل مصري وهتك عرضه في الكويت

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن طفلا مصريا لم يتجاوز سن العاشرة، اختطف من حديقة عامة في مدينة الجهراء، وتم هتك عرضه في ساحة ترابية.

وقالت إن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية يواصلون تحرياتهم للتوصل إلى هوية قائد سيارة رباعية، الذي خطف الطفل وهتك عرضه من ثم أعاده إلى حيث كان وتركه يبكي من الهلع والرعب الذي أصابه.

وأوضحت الصحيفة ان الطفل المصري كان يلعب في الحديقة رفقة أسرتهن وتربص به المغتصب وظل يراقبه حتى ابتعد عن ذويه،واستدرجه خارج الحديقة وانطلق به إلى ساحة ترابية وارتكب فعلته الشنيعة، وعاد به مرة أخرى إلى حيث كان وتركه أمام سور الحديقة.

واستدعى البكاء الحار للطفل المارة من الناس الذين توقفوا والتفوا حوله، وبدأو في البحث معه عن أسرته التي كانت تبحث عنه داخل الحديقة، حتى تمكنوا من العثور على الطفل رفقة المارة.

وانطلقت الأسرة إلى قسم محافظة الجهراء وقدموا بلاغًا لرجال الأمن عن الواقعة، وقام الأمنيون بإخطار وكيل النائب العام، فأمر بتقييد القضية تحت مسمى خطف وهتك عرض قاصر أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتولى المباحثيون دفّة التحريات للتوصل إلى هوية المجرم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني بأن "رجال المباحث وضعوا عددًا من المشتبه فيهم في دائرة التحريات، وجارٍ البحث عن الفاعل، تمهيدًا لضبطه وإحضاره على ذمّة القضية، لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".

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