الشيخ ضرغام شريك أساسي مع عزبة البرج في رحلات الصيد ومشاكل الصيادين

يطلق عليها بلد الصيد والصيادين قربها من عزبة البرج جعلها تمتهن مهنة الصيد كابناء عزبة البرج انها قرية "الشيخ ضرغام" او شط الشيخ دُرْغام من قرى محافظة دمياط الحديثة، أصلها من توابع ناحية شطوط دمياط، وفي سنة 1872 ميلادية فصل عنها من الوجهة الإدارية وفي سنة 1936 ميلادية .





صدر قرار بفصلها عنها من الوجهة المالية وبذلك أصبح شط الشيخ درغام ناحية قائمة بذاتها. ، تقع في أقصى الشمال قبالة جربي رأس البر، يحدها شمالا عزبة البرج وشرقا بحيرة المنزلة، غربا نهر النيل ، وجنوبا قرية الخياطة.





تنسب إلى مؤسسها الشيخ ضرغام والذي كان أول شخص أدخل تعاليم الدين إلى هذه القريةو تضم الشيخ ضرغام عدد من العائلات المعروفة أمثال "رجب"، "نوارج"، "اللاوندي"، "الخادم"، "المرشدي"، "الديب"، "الغرباوي"، "معروف"، "زقزوق"، "عبدالغني".





كما تضم أيضا عدة قرى صغيرة بداخلها أهمها: "الرطمة"، "كفر حميدو"، "الزقازقة".





بها المسجد الأساسي: الشيخ ضرغام أو المسجد الكبير، وبها بعض المساجد الأخرى مثل: "مسجد الرحمن"، "مسجد الزقازقة"، "مسجد الفتح"، "مسجد التقوى"، "مسجد الشهيد"، "مسجد المغفرة".





يبلغ تعداد القرية حوالي 37,500 نسمة، ويعمل غالبية أهل القرية في مهنة الصيد ويعمل البعض الآخر في النجارة والديكورات المعمارية كالنحت على الجبس والدهانات.





وارتبط اسمها بالصيد فتجد ابناء القرية يمرون يوميا داخل مدينه عزبة البرج وكانها جزء من المدينه ، امتهن ابنائها بالصيد ولاتخلو رحلات الصيد المنطلقة من بوغاز عزبه البرج من وجود ابناء وصيادوا عزبه البرج علي متن مراكب الصيد ولاتخلو ازمات الصيادين مع مشكلات الصيد من سطوع صيادوا الشيخ ضرغام علي سطح تلك الازمات .





واخرها ازمه احتجاز 32صيادا علي متن مركبتى صيد من قبل السلطات اليمنية منذ قرابه شهرين بتهمه اختراق المياه الاقليمية لليمن الا ان تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعاد الصيادين لارض الوطن سالمين مساء امس الثلاثاء واستقبلتهم الحكومة المصرية كما استقبلهم اسرهم واهالى دمياط بزفة دمياطية بديوان عام محافظة دمياط وعلي رأس المستقبلين الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بدمياط.