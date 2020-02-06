لكل اسم حكاية.. مسجد سيدي شبل الأسود.. معلم إسلامي في المنوفية

يعد مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، من أهم المعالم والمزارات الإسلامية بالمحافظة والذي يرتاده كثير من أبناء المحافظة للتبرك به.

كما يرتاده دائما أصحاب الطرق الصوفية ويواظبون دائما علي إقامة المولد السنوي به بمناسبة ذكري استشهاد سيدي شبل في شهر ديسمبر ، كما يشهد المسجد تنافسا كبيرا بين أبناء الطرق الصوفية في إعداد وتجهيز أشهى الاطعمة لاطعام رواد المسجد .

والمسجد قامت ببنائه وزارة الأوقاف في القرن العشرين، وهو يشبه في تخطيطه العام المساجد العثمانية إذ أنه يتكون من مربعين أحدهما يشمل صحن الجامع وهو مكشوف.





وتحيط به الأروقة من جميع الجهات، أما المربع الثاني فهو عبارة عن إيوان القبلة و يتكون من صفوف من الأعمدة موازية لحائط القبلة مغطاة بسقف مسطح وفي وسطه ثمانية أعمدة تقوم عليها رقبة ثمانية بكل ضلع منها فتحة للاضاءة وهى أشبه بالشخشيخة.





وفي الضلع الغربي من إيوان القبلة يوجد ضريح سيدى محمد بن شبل الأسود.





وتتكون واجهة المسجد من مدخلين رئيسيين أحدهما يؤدى إلى إيوان القبلة والثاني يؤدي إلى صحن الجامع، ويتقدم الواجهة ردهة بطول الواجهة تقريبًا صدرها محجوز بسور مزخرف وينتهى طرفاها بسلمين لارتفاع المسجد عن مستوى الشارع بمقدار سبعة أمتار.