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سيارات

تسير بالمغناطيس.. قطارات طائرة في اليابان لأول مرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:23 م
القطارات الطائرة
القطارات الطائرة باليابان
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خالد محيي الدين
ابتكر العلماء والباحثون اليابانيون قطارا يطير في الهواء مستغنيا عن القضبان الحديدة والمسارات الكهربائية المعتادة، وأطلقوا عليه "ماغليف”، والتي تمثل مستقبل القطارات خلال العهود المقبلة، حيث تصل سرعة تلك القطارات لأكثر من 600 كم/س، ولا تستخدم العجلات التقليدية في سيرها، بل تطير فوق الأرض على ارتفاع 10 سنتيمترات في الهواء بعيد عن مسارها.

وتعتمد تلك التكنولوجيا على لفائف مغناطيسية يتم تركيبها على الجدران الجانبية لخطوط تلك القطارات الجديدة والفائقة لعصرها، ويعمل المغناطيس الموجود في القطار على دفعه للأمام، وتساعده على البقاء معلقا في الهواء، وتمنعه من الانزلاق داخل مساره.

وأكدت شركة السكك الحديدية المركزية في اليابان أنه تمت الموافقة على تمويل المشروع الجديد والحديث، ومن المقرر أن تكون بداية تدشين القطارات فائقة السرعة في عام 2027، ومؤكدين أنهم أكملوا مراحل إعداد التكنولوجيا.
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