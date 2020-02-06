عائلة باتشان.. قصة أسرة هندية غيرت مستقبل الفن في الهند لـ بوليوود بميلادها الجديد

جايا بهادوري

جمالها المتواضع، وملامحها البسيطة جعلت الجميع يشكك في حقيقة ارتباط أميتاب باتشان بها في بداية علاقتهما، حتى وثق هذه العلاقة بزواجهما، والتي تعد علاقتهما واحدة من أروع العلاقات في تاريخ السينما الهندية، وكأن قصص الحب التي جسداها على الشاشة قد تحولت إلى حقيقة.





جايا بهادوري، وبعد الزواج أصبحت تحمل لقب زوجها باتشان، وتميزت بعلاقتها االهادئة مع أميتاب طوال أكثر من 40 عاما، ورغم أنها كانت ممثلة بارعة إلا أنها بعد الزواج آثرت عائلتها عن التمثيل، فتفرغت لزوجها وابنيها أبهيشك باتشان الممثل الشهير، وابنتها شويتا ناندا باتشان، ظهرت جايا في العديد من الأدوار بعد الزواج ولكنها كانت أدوار منتقاة، رافقها فيها زوجها اميتاب.



