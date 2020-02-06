AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الفيدرالية الأمريكية: الصين تشكل تهديدا لاقتصاد وأمن الولايات المتحدة

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:37 م
كريستوفر راي
كريستوفر راي
Advertisements
أ ش أ
اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية (إف.بي.آي.) كريستوفر راي، الصين بأنها تهدد الاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف راي - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن "الصين تقوم بجهود حثيثة لسرقة تقنيات حساسة ومعلومات ملكية من شركات ومؤسسات أكاديمية أمريكية".

ووصف راي، التهديد الذي تشكله الصين بأنه "متنوع" و"متعدد المستويات"، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تستغل انفتاح الاقتصاد والمجتمع الأمريكيين.

وقال إن الصين تستهدف كل شيء من التقنيات الزراعية إلى الأجهزة الطبية في جهودها نحو تقدمها اقتصاديا ، ورغم أن ذلك يحدث بصورة قانونية عن طريق الاستحواذ على بعض الشركات ، لكن الصين غالبا ما ترتكب مخالفات من بينها الاختراقات الإليكترونية والتجسس على الشركات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوى تقرر خوض معركة قضائية ضد الولايات المتحدة

على طريقة أمريكا مع الصين.. Google تعاقب تركيا وتعلن هذا القرار

كندا تفجر مفاجأة بشأن حبس ابنة مؤسس هواوى

هواتف المشاهير كتاب مفتوح.. خبراء: عشرات الملايين تُنفق لحماية معلومات الأثرياء بلا جدوى

قصة أشهر فضيحة في الولايات المتحدة أجبرت الرئيس على الاستقالة

ترشيحاتنا

السعودية توضح حقيقة دخول هنديتين مصابتين بفيروس كورونا إلى أراضيها

رفْضْ طلب الزمالك .. محمد فضل كلمة السر فى إقامة قمة الأهلى فى موعدها

الدوري المصري.. علي جبر يلدغ الأهلي بالهدف الأول

جسمها تحول لحجر .. طفلة 7 أعوام تعاني من مرض نادر .. صور

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

البترول تحذر.. الإسماعيلية تشتم رائحة غاز يوم 20 فبراير لذلك السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات تحبس الأنفاس.. مواجهة بين ضفدع وثعبان سام تنتهي بمفاجأة

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

بـ الجلد الأحمر.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة