محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مهرجان الدراجات بمشاركة 1500 شاب

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إشارة البدء لفعاليات المهرجان الرياضي للدراجات تحت شعار "استفادتنا من إجازتنا" والتي نظمته مديرية الشباب والرياضة، بكورنيش البحر من منطقة سبورتنج وحتي قلعة قايتباى.





يقام المهرجان تحت رعاية محافظ الإسكندرية، ووزير الشباب والرياضة، بمشاركة ١٥٠٠ شاب من الأندية والهيئات الشبابية والرياضية والمجتمع السكندري فضلا عن مشاركة متميزة لذوى الهمم.





وأكد "الشريف"، على أهمية الرياضة في بناء الإنسان وضرورة حث الشباب علي المشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية داخل المحافظة، موضحا أن الشباب هم طاقة المجتمع ولابد من توجيههم ورعاياتهم وملء أوقات فراغهم بشكل إيجابي.





وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لزيادة الأنشطة الرياضة بها، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.





حضر فعاليات المهرجان، كل من اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام بالمحافظة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والعميد فادي وديع رئيس حي وسط..