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برلمان

لمواجهة الزيادة السكانية.. برلمانية عن تقليل الإنجاب: الناس فاهمة الدين غلط

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
أكدت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة الاعتماد على رجال الدين في خطة الدولة لضبط الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الدين عامل مؤثر في هذا الملف "الناس فاهمة الدين غلط.. البعض يعتقد أن تقليل الانجاب مخالف لمشيئة الرب لكنه معتقد خاطئ يحتاج إلى تصحيح من قبل رجال الدين".

وطالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالصيدليات والمستشفيات، على أن تكون مدعمة وبأسعار رخيصة، نظرا لوجود بعض الأسر الفقيرة التي لا تقدر على تحمل نفقة هذه الوسائل، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنجاب، لذلك لابد من النظر إلى البعد الاقتصادي لهذه الأسر.

وأوضحت عضو لجنة الصحة، أن اللجنة رأت عدم جدوى الجانب التشريعي خلال بحث ملف الزيادة السكانية، نظرا لما سيلاقيه من رفض مجتمعي عقب تطبيقه، لذلك تم تأجيله لحين أخذ رأي الحكومة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إطلاق الدولة برنامجًا لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالبًا الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
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