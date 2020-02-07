علاء عابد: فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي تأكيدا لجهود الدولة في القارة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020، 2022، في الانتخابات التي عقدت في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، يؤكد أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية في الملف الأفريقى خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا في العلاقات المصرية الأفريقية، على صعيد كافة دول القارة السمراء، ولم تدخر جهدا في دعم الملفات بالقارة، لافتا إلى أن مصر كانت تقدمت في انتخابات عضوية المقعد الشاغر بمجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد عن منطقة الشمال.

وأشار عابد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حشد كل طاقته كي يستثمر لقاءاته مع زعماء القارة والعالم من أجل أن يُصبح صوت أفريقيا مسموعا، فكرر دعوته للدول والكيانات الاقتصادية الكبرى أن تلتزم بمسئولياتها، وفق شراكات عادلة تضمن الخير للجميع، وفي الوقت ذاته مضى على درب إنهاء النزاعات ومكافحة الإرهاب، باعتبارهما من أكبر المعوقات في طريق التنمية.

واستطرد عابد، أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تعد علامة فارقة فى تاريخ القارة، وذلك من خلال استغلال إمكانات القارة الأفريقية وسوقها الواعد، وإزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دولها، كما حققت مصر العديد من النتائج المبهرة على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي كان محل إشادة من الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وكبار مسئولي هيكله الإداري.

وفازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020: 2022، خلال الانتخابات التي عقدت اليوم الجمعة في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى.