رئيس النواب يتوجه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي بشأن فلسطين

يغادر مساء اليوم الجمعة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للإتحاد البرلماني العربي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وتأتي مشاركة الدكتور على عبدالعال في المؤتمر بناء على الدعوة التى وجهها الاتحاد البرلماني العربي لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية تحت عنوان " دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة" وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء برلمانات كل من الأردن والامارات والبحرين وتونس وسوريا و الصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والسعودية ولبنان وليبيا واليمن.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور على عبدالعال كلمة خلال المؤتمر يتناول خلالها محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وبحث سبل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.





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