نجل المخرج فهمي عبد الحميد: والدي عمره ما فطر معانا في رمضان.. فيديو

قال المخرج وائل فهمي عبد الحميد، نجل المخرج فهمي عبد الحميد، إن والده لم يكن يفطر مع الأسرة خلال شهر رمضان نظرا لارتباطته بالأعمال الدرامية فكانت الطقوس غائبة عن الأسرة.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في اليوم الأول لرمضان عند إذاعة حلقات فوازير جديدة كانت الأسرة تنتظر بفارغ الصبر ردود الأفعال حول الحلقة الأولى ومدى نجاحها وكان التوتر يسيطر على كامل الأسرة.





وكشف المخرج وائل فهمي عبد الحميد، أنه يتم قياس نجاح الحلقة برد فعل أقاربهم والناس العادية في الشارع.





وقال إن والده المخرج فهمي عبد الحميد استمر يتواجد في القناطر الخيرية ولم يستقر في القاهرة وكان يخصص مكان محدد على النيل في القناطر ليكون مقرا لعمله.





وأشار المخرج وائل فهمي عبدالحميد، نجل المخرج الكبير فهمي عبد الحميد مخرج فوازير فطوطة وألف ليلة وليلة، إلى أن والده كان يعشق الهدوء والعزلة لذلك قرر البقاء بالقناطر الخيرية حتى وفاته.



