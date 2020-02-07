طارق رضوان يستعرض جهود البرلمان في دعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

استعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، جهود البرلمان علي مدار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فبراير ٢٠١٩.





وقال رضوان لقد سعى النواب في البرلمان على مدار عام كامل إلى استلهام الوحدة الأفريقية من روح قارتنا العزيزة، عبر التركيز على الحرية والاستقلال السياسي والاجتماعي، وبدافع من التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتقرير مصير الشعوب مع الحكم الديمقراطي ومحوره الإنسان في المقام الأول.





وأضاف :"لطالما امتدح البرلمان في قاعه المجلس ، مخرجات مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي احتضنته مصر في الفترة من 20 الى 23 فبراير، وأكد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها.





ولفت إلى أنه كما سبق وأشار إلى استعادة مصر أجواء الريادة المصرية للقارة الإفريقية، بعد الجولة الإفريقية التى قام بها الرئيس السيسى إلى كل من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، وتناول ما حملته من دلالات سياسية عميقة والمغزى الاستراتيجي من الجولة التي جاءت بعد شهرين فقط من تسلم الرئيس مهمة قيادة مصر لدول إفريقيا، الأمر الذى يؤكد جدية مصر وإدراك قيادتها لمسئوليتها إزاء القارة، وترجمة هذا المسئولية إلى واقع ملموس.





وواصل حديثه:" كما سلطنا الضوء على إعداد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، المبادرة التى قدمها الرئيس السيسى، بعنوان مبادرة "إسكات البنادق"، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا فى فبراير 2019، والتى تضمنت آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020.





في السياق ذاته قال :"تناولنا توقيع وزارة الخارجية المصرية اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار بعد النزاعات، ونجاح مصر الكبير في تنظيم الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، لبحث سبل السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، فيما كان للبرلمان ولجانه ونوابه دور واضح في حل الأزمات في دول الجوار داخل القارة، ومنها ليبيا، حيث استضافت وفود مختلفة لتوحيد رؤى النواب الليبيين حول حل سياسى بقيادة البرلمان الليبى؛ لوضع حد للأزمة التى تمر بها البلاد.





وتابع :"قد عمل البرلمان خلال العام 2019 على استعادة روح التقدير الرسمي والشعبي المتبادل بين مصر وأشقائها في إفريقيا، حيث سعى بمشاركة خبراء متخصصين في الشأن الأفريقي، إلى رسم إستراتيجية مغايرة للعلاقات المصرية الإفريقية، لا تنحصر في العلاقات الرسمية فقط.





ولفت إلى أنه جرى لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع والخامس تدشين زيارات ثنائية علي مستوي البرلمانات المصري والدول الافريقية، حيث تولت لجنة الشئون الافريقية التنسيق لزيارات علي مستوي رؤساء البرلمانات في ٩ دولة افريقية (بروندي ، تنزانيا ، كينيا ، رواندا ، جنوب السودان ، نيجيريا ، جيبوتي ، غانا ، أوغندا) كما قامت لجنة الشئون الافريقية بزيارة دولة إثيوبيا، ونيجيريا وجنوب افريقيا.





واستقبل أيضا مجلس النواب المصري العديد من رؤساء البرلمانات الافريقية سواء علي صعيد اللقاءات الثنائية او متعددة الأطراف، وتولى عملية نقل الخبرات وبناء الكوادر، عبر دورات تدريبية شاملة قدمتها مصر للدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية من أجل التنمية، بخلاف التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة لرعاية الطلاب الأفارقة الوافدين في الجامعات المصرية والأزهر.





مضيفا كما استهدفنا تفعيلا حقيقيا للتبادل الطلابي بين مصر وأفريقيا، ووهو ما أعقبه الكثير من المخاطبات بين البرلمان الأفريقي والبرلمان المصري، في إطار جمعيات صداقة برلمانية بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.





كما كان لمعهد التدريب البرلماني المصري نصيب من استضافة العديد من الدورات التدريبية علي مستوي أعضاء البرلمانات الافريقية، وكذلك دورات تدريب للعاملين في البرلمانات المحلية في الدول الافريقية.