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منوعات

قطر تنتهك شعائر الله.. شاهد ترديد لبيك اللهم والآذان على صوت الموسيقى

السبت 08/فبراير/2020 - 01:27 ص
قطر ترديد الآذان
قطر ترديد الآذان على الموسيقى
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عزة عاطف

انتشر مقطع فيديو صادم من قطر حيث يتم الاستهانة بشعائر الله من خلال ترديد الآذان و"لبيك اللهم لبيك" على صوت الموسيقى ضمن فعاليات حفل كبير في على مسرح وزارة الثقافة في الدوحة.


أثار المقطع غضبًا عارمًا على مواقع التواصل للتنديد بما تفعله قطر من انتهاك لحرمات الله حيث نزل المقطع كالصاعقة على أذني كل من سمعه.

 

وحذر البعض من سماع المقطع حتى لا يعتبر من يسمعه آثمًا بالاشتراك في هذا الفعل المهين، وقد جاء ذلك بعدما منعت قطر شعبها من الحج إلى السعودية.

 

عرض المقطع دولة قطر للهجوم الشديد على مواقع التواصل حيث تصدر هاشتاج #قطر_تمتهن_شعائر_الله الترند على موقع التغريدات تويتر في السعودية.

 

وكتب أحد المغردين: "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا" بينما فسر آخر المقطع قائلًا: "#قطر_تمتهن_شعائر_الله دون النظر لحرمتها ولا لمشاعر المسلمين.. يعني ما كفى #تميم_بن_حمد حسبي الله عليه إنه حرم القطريين من أداء مناسك الحج.. اليوم يستهزء هو وحكومته بمناسكه".

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