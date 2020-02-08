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منوعات

نمبر 1 ونجم حياتي.. فاتن موسى بصحبة مصطفى فهمي ومحمد رمضان

السبت 08/فبراير/2020 - 05:26 م
مصطفى فهمى وزوجته
مصطفى فهمى وزوجته ومحمد رمضان
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محمد بدران
شاركت الإعلامية فاتن موسى، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت فاتن موسى في الصورة برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمى والنجم  محمد رمضان، حيث ارتدت فستانا بنفسجيا لامعا وحذاء بكعب عال، واعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

وعلقت فاتن موسى على صورتها، قائلة: "مع رقم 1 السوبر أسطورة  مع الأسطورة نمبر 1 ونجم حياتي❤ " 


كان الفنان مصطفى فهمي احتفل بزفاف ابنته دينا فى 13 أكتوبر الماضى، وسط حضور اقتصر على المقربين.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسي في 2015 بعد قصة حب جمعت بينهما، وجددا الاحتفال بزواجهما في 2017 بإقامة احتفالية كبرى.
نمبر 1 ونجم حياتي.. فاتن موسى بصحبة مصطفى فهمي ومحمد رمضان
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