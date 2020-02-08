نمبر 1 ونجم حياتي.. فاتن موسى بصحبة مصطفى فهمي ومحمد رمضان

شاركت الإعلامية فاتن موسى، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وظهرت فاتن موسى في الصورة برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمى والنجم محمد رمضان، حيث ارتدت فستانا بنفسجيا لامعا وحذاء بكعب عال، واعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.





وعلقت فاتن موسى على صورتها، قائلة: "مع رقم 1 السوبر أسطورة مع الأسطورة نمبر 1 ونجم حياتي❤ "









كان الفنان مصطفى فهمي احتفل بزفاف ابنته دينا فى 13 أكتوبر الماضى، وسط حضور اقتصر على المقربين.



