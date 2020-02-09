المغرب: اتفاق الصخيرات أساس حل الأزمة الليبية

أعرب عبد الهادى الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها المغرب، "ملكا وحكومة وشعبا" في حل الأزمة الليبية على أساس التوافق الوطني المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات السياسي.





جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ، معربا عن أسفه للوضع الحالي في بلاده، مشددًا على الحاجة الملحة للتحرك صوب حل دائم ومستدام للأزمة الليبية.





في نفس السياق، عبر عبد الهادي الحويج عن دعمه لـ "للمقاربة المغربية في حل الأزمة الليبية، كمقاربة وحيدة، حسب تعبيره ، قادرة على الوصول إلى حل دائم".