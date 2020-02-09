AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب: اتفاق الصخيرات أساس حل الأزمة الليبية

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:19 ص
المغرب - ليبيا
المغرب - ليبيا
Advertisements
ميـــس رضــا
أعرب عبد الهادى الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها المغرب، "ملكا وحكومة وشعبا" في حل الأزمة الليبية على أساس التوافق الوطني المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ، معربا عن أسفه للوضع الحالي في بلاده، مشددًا على الحاجة الملحة للتحرك صوب حل دائم ومستدام للأزمة الليبية.

في نفس السياق، عبر عبد الهادي الحويج عن دعمه لـ "للمقاربة المغربية في حل الأزمة الليبية، كمقاربة وحيدة، حسب تعبيره ، قادرة على الوصول إلى حل دائم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح شكري: هناك توافق حول ضرورة حل الأزمة الليبية

وزير الخارجية الليبي: اتفاق أردوغان والسراج يهدد العلاقات مع الدول المجاورة

الحكومة المغربية تصدر بيانا بشأن الوضع في ليبيا

المغرب: نرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا مهما كانت أسسه ودوافعه

وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: الجيش لن ينسحب من طرابلس والهدنة لا تعني السلام

الحكومة المؤقتة: الهدنة ليست اتفاق سلام والجيش الوطني لن ينسحب من ضواحي طرابلس

ترشيحاتنا

على الريق.. مشروب سحري للتخلص من سموم الجسم

مستعد أعوضه.. محمد رمضان يعتذر على الهواء لـ الطيار المفصول

من أديس أبابا.. وزير الخارجية يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

حسن شاكوش: كنت نايم وصحيت لقيتني التاني على العالم.. فيديو

شاهد .. خطوبة الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة

ليس مفيداً للبنت.. برلمانية تكشف علاقة الختان بإثارة المرأة جنسياً

AdvertisementS

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

توسع قطري في إفريقيا.. كيف تتحدى قطر إثيوبيا في عقر دارها؟

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

دار الإفتاء تحذر من مشاهدة مسلسلي قيامة أرطغرل ووادي الذئاب

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

حريق هائل في الإسكندرية الأمريكية.. والدخان يغطي سماء المدينة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

أسود تجتمع على قتل عاملة داخل القفص في معركة دامية

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب