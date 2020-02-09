AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير قوي من الكويت لمواطنيها في هولندا

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:55 ص
تحذير قوي من الكويت
تحذير قوي من الكويت لمواطنيها في هولندا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
دعت سفارة دولة الكويت لدى هولندا، اليوم الأحد، مواطنيها الموجودين هناك إلى اتخاذ الحيطة والحذر من العاصفة كييرا التي من المتوقع أن تمر على أغلب مناطق هولندا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قالت السفارة في بيان إنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في بعض المناطق إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وناشدت المواطنين والطلبة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية بهذا الخصوص والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.

وفي وقت سابق، حذرت أيضا السفارة السعودية هناك المواطنين بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية؛ نظرًا لتوقع مرور العاصفة كييرا يوم غد الأحد، والتي تبلغ سرعتها 120كم في الساعة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: تود السفارة لفت انتباه الإخوة المواطنين والمواطنات، الزوار والمقيمين بمملكة هولندا بأن العاصفة (كييرا) متوقع مرورها على أغلب مناطق هولندا الأحد، وستبلغ سرعة الرياح 120كم بالساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو | عطية تضرب بريطانيا.. وتحذيرات قوية من الأرصاد الجوية

طقس عيد الميلاد.. أمطار غزيرة ورياح تصل لحد العاصفة والحرارة تنخفض إلى 4 درجات

عواصف وأمطار غزيرة.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة والحرارة بالقاهرة 15

الطقس فى المحافظات.. هطول أمطار ببورسعيد وموجة صقيع بالغربية ونشاط مكثف لحركة الرياح بالوادى الجديد

ترشيحاتنا

منع تعدد الزوجات للمسيحيين .. النقض توضح هذه الحالة

بحثا عن المال.. رجل وزوجته يديران شبكة لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته

أهم الأخبار ليلا .. محمد رمضان يعتذر للطيار المفصول.. ارتفاع أعداد وفيات كورونا بالصين.. محمد صلاح في الأولمبياد

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته