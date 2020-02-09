تحذير قوي من الكويت لمواطنيها في هولندا

دعت سفارة دولة الكويت لدى هولندا، اليوم الأحد، مواطنيها الموجودين هناك إلى اتخاذ الحيطة والحذر من العاصفة كييرا التي من المتوقع أن تمر على أغلب مناطق هولندا.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قالت السفارة في بيان إنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في بعض المناطق إلى 120 كيلومترا في الساعة.





وناشدت المواطنين والطلبة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية بهذا الخصوص والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.





وفي وقت سابق، حذرت أيضا السفارة السعودية هناك المواطنين بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية؛ نظرًا لتوقع مرور العاصفة كييرا يوم غد الأحد، والتي تبلغ سرعتها 120كم في الساعة.





وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: تود السفارة لفت انتباه الإخوة المواطنين والمواطنات، الزوار والمقيمين بمملكة هولندا بأن العاصفة (كييرا) متوقع مرورها على أغلب مناطق هولندا الأحد، وستبلغ سرعة الرياح 120كم بالساعة.