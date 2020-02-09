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ديني

لا علاقة لها بالدين .. الحبيب علي الجفري يعلق على مقولة «كورونا» انتقام إلهي

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:02 ص
الحبيب علي الجفري:
الحبيب علي الجفري:
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محمود ضاحي

‫قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إن الشماتة بمصابي مرض "كورونا" في الصين، وتصويره على أنه انتقام إلهي للمعاملة العنصرية ضد شعب الإيجور؛ ليس سوى طرح عنصري مريض لا صلة له بدين ولا أخلاق ولا آدمية.


وكتب الجفري عبر صفحته على الفيسبوك: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى "كورونا" في الصين، وفي كل مكان وأن يشفي كل مريض إنه لطيف بالعباد.


وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين صباح الأحد، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى وصل إلى 811 حالة بانتهاء يوم السبت، بزيادة 89 حالة عن اليوم السابق.


وأعلنت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى فى بيان على موقعها الإلكتروني صباح يوم اِلأحد، أن عدد الوفيات فى الإقليم الواقع بوسط البلاد نتيجة تفشى فيروس كورونا ارتفع 81 شخصًا ليصبح 780 شخصًا بحلول يوم السبت.


وتم اكتشاف 2147 حالة أخرى فى هوبى بؤرة تفشى كورونا ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة فى الإقليم إلى 27100 حالة.


وحذر عالم بريطانى كبير، من أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم قد يكون أعلى بعشرة أمثال من الأرقام الرسمية، وأوردت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية أنه وسط تزايد القلق بشأن انتشار الفيروس، قال الخبراء إن الغالبية العظمى من الحالات من المحتمل أنه لم تظهر عليها أعراض المرض.

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