بـ فستان مكشوف.. ابنة عمرو دياب بإطلالة جريئة

نشرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة جذابة ومميزة، أبرزت جمالها، وقوامها المتناسق، بفستان باللون البينك مكشوف الصدر والأكتاف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وجريئة، ونسقت مع إطلالتها بعض الإكسسوارات التى زادت من أناقتها.









ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، و تركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل طبيعي وانسيابي.



