خاص.. صن داونز يحدد موعد وصوله لملاقاة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا





وقال خالد علي في تصريحات خاصة لصدى البلد " سنصل إلى القاهرة يوم 26 فبراير على أن نخوض تدريبا استشفائيا للاعبين ونتدرب على ملعب المباراة يوم 28 فبراير".





ومن المنتظر أن يلعب النادي الأهلي لمباراة قوية مع فريق صن داونز وذلك بعد الخسارة بخماسية نظيفة من الأخير في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.





وأوقعت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن ملاقاة فريق صن داونز الجنوب إفريقي للنادي الأهلي ، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 29 فبراير ولقاء الإياب يوم 7 أو 8 مارس .

تحدث خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي عن موعد وصول فريقه للقاهرة من أجل مواجهة النادي الأهلي والمقرر إقامتها يوم 29 فبراير من الشهر الجاري.