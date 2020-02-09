الحلقة 16 من ختم النمر.. أحمد صلاح حسني يكتشف حقيقة وفاة والدته

تصدرت الحلقة الـ16 من مسلسل ختم النمر تريند جوجل، حيث شهدت أحداث ساخنة، بين عمر النمر الذي يجسده الفنان "أحمد صلاح حسنى"، ووالده صلاح النمر ويقوم بتجسديه "رشدى الشامى"، حيث أخبره الثانى أنه ذاهب إلى مصيدة، وعليه أن يعود من اليونان في أسرع وقت، وأكتشف عمر النمر أن والدته لم تمت وعلى قيد الحياة، وأخذ من والدته خاتم عائلة النمر ليواجه به والده في كشف الحقيقة.

وعاد سريعا عمر النمر إلى أسوان ليقابل والده عند المقابر ويجده يقرأ الفاتحه على والدته ويفاجأه عمرو بالخاتم ، وبعدها يصرخ "عمر" «هحرمك مني زي ما حرمتني من أمي».

مسلسل "ختم النمر" يدور في إطار اجتماعي، وينتمي لنوعية المسلسلات التي تعرض على مدار 45 حلقة، وتمتزج أحداثه بالرومانسية والإثارة، وبطلع عمر النمر، الذي ينتمي لأحد عائلات مدينة أسوان الكبيرة، ويتعرض عمر لمواقف عديدة مع حبيبته، ويضطر لأخذ العديد من القرارات المصيرية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش، وميرهان حسين، وإسلام جمال، وعفاف شعيب، وجميل برسوم، بالإضافة لأمير صلاح الدين، وتامر شلتوت، وحنان سليمان، ورشدى الشامى، ووفاء سالم، وتميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى .