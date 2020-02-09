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رياضة

يبقى الوضع كما هو.. الجونة يتعادل مع حرس الحدود 2 - 2

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:17 م
نادي الجونة
نادي الجونة
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حسام الحارتي
سيطر التعادل الإيجابي على أحداث مباراة الجونة وحرس الحدود بهدفين لكل منهما "2-2"، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري.

أحرز مصطفى جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود هدف التقدم لفريقه في الدقيقة "38"، عبر ركلة جزاء ليمنح فريقه التقدم بهدف دون رد.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى تمكن لاعبو الجونة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة" 40"، عن طريق اللاعب أحمد ياسر ريان من خلال ركلة جزاء عقب تدخل عنيف من قبل مدافع حرس الحدود .

وتمكن عبدالرحمن خالد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود من إحراز الهدف الثاني في شباك الجونة في الدقيقة "49"، من خلال استقباله عرضية رائعة ليتمكن من وضعها بطريقة احترافية لتسكن شباك الجونة.

ولم يستسلم لاعبو الجونة وتمكن  أحمد ياسر ريان من إحراز الهدف الثاني في شباك حرس الحدود في الدقيقة "54"، لتصبح  نتيجة المباراة هدفين لكلا الفريقين.

وعقب انتهاء المباراة احتل الجونة المركز الـ 11 برصيد "19" نقطة بينما تواجد حرس الحدود في المركز الـ 10 برصيد "19" نقطة من جدول ترتيب الدوري.

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