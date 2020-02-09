بعد مشكلة الطيار.. محمد رمضان "نمبر وان" أزمات

لا تمر فترة إلا وتجد اسم الفنان محمد رمضان مرتبطا بمشاكل ما أو افتعال أزمات، مؤخرا خرج الطيار أشرف أبو اليسر بفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتحدث فيه لأول مرة بعد إيقافه عن العمل مدى الحياة، متهما "رمضان" بإيذائه وعدم مساعدته رغم وعده بالتدخل لحل الأزمة.





وقال الطيار أشرف أبو اليسر، في فيديو نشره بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "في سبتمبر 2019، طلب محمد رمضان التقاط صورة تذكارية لابنه علي في قمرة القيادة ونحن في طائرة خاصة ولا يوجد باب فاصل بين الركاب وطاقم الطيران".





وأضاف: "كان مساعد الطيران في الحمام وقال لي رمضان بعد إذنك هاخد صورة أصورها لابني، ودائما نصطحب في رحلاتنا الجوية أمراء ووزراء وبكل حب يلتقطون صورا لنفسهم وليس للنشر، وما حدث من محمد رمضان بنشر الصورة بدون علمي أو موافقتي على السوشيال ميديا يخالف جميع القوانين".





وتابع: "الفيديو الذي ظهر فيه محمد رمضان وهو يقود الطائرة مفبرك وليس حقيقيا"، مشيرا إلى أن "محمد رمضان تسبب في إيذاء كثير من الأشخاص وأنا طيار ولي تاريخي وتم توقيفي مدى الحياة عن ممارسة المهنة".





ورد محمد رمضان على أشرف أبو اليسر، من خلال مداخلة في برنامج "الحكاية" قائلا: "أنا مستعد أعوضه بأى شيء واللى يطلبه أنا من دلوقتى ممكن أنفذه"، موضحا: "لم أتخل عن الرجل مثلما تردد بعض المواقع وأنا تحت أمره فى اللى يطلبه".





وأضاف: "أنا راجل صعيدي ودى مش أخلاقى إن اتخلى عن أحد، وأتمنى صوتي يوصل للطيران المدني لتخفيف العقوبة عن الكابتن وإعادته لوظيفته"، وتابع: "أنا مستاء من أنى أكون سبب فى قطع عيش حد".





وأشار إلى أنه قبل أن يقوم بتصوير الفيديو استأذنه ووافق على التصوير، معقبا: "الفيديو مكنش فوتوشوب مثلا ولم يكن ضد رغبته وبيحصل فى كل دول العالم".





ورد أشرف أبو اليسر على محمد رمضان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "محمد رمضان طلب الحصول على صورة معي داخل قمرة القيادة من أجل ابنه وطلبت منه ألا يلمس شيئًا".





وأضاف أشرف أبو اليسر: "أنا على علم بأن هذا الفيديو خطأ كبير".





وتابع: "لم أبد أي اعتراض على قرار إيقافي، ومحمد رمضان لم يبلغني أنه سيقوم بنشر الصورة ولو قال لي ذلك لم أكن لأسمح بإدخاله إلى قمرة القيادة"، واستطرد: "ليس لدي تبرير على تواجد الفنان محمد رمضان في كابينة القيادة".





وقال أبو اليسر: "لم يسأل علي بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل"، مضيفا: "محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به إن محمد رمضان قفل بيوت ناس".





هذه ليست الواقعة الأولى للفنان محمد رمضان التى يثير فيها الجدل، ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز مواقفه.





أزمته مع الشاعر أمير طعيمة

نشر محمد رمضان صورة له مع سيارته «فيراري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وأرفقها بتعليق أثار استفزاز متابعيه، أكد فيه أنه صاحب أعلى نسبة مشاهدة خلال سباق رمضان الماضي بمسلسله «نسر الصعيد»، ومنوّهًا بإطلاق أغنية جديدة للعمل خلال الأيام المقبلة، واختتم التعليق بعبارته الشهيرة «ثقة في الله نجاح»، وأيضًا «لا عزاء للأغبياء».





استفز هذا المنشور الفنان أمير طعيمة، وانتقد تصرفات رمضان الأخيرة، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" «الأخ محمد رمضان نزل علي صفحته الموثقة في الإنستجرام بوست وهو راكب عربية فيراري في بيته، بيقول فيه: الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد (إياك تفكر تسبق الفيراري) انتظروا الأغنية كاملة على قناتي ع اليوتيوب ولا عزاء للأغبياء، في إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي.





وتابع :"تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحيى الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه ومن هم من جيله ومنهم من يفوقونه في الموهبة وفي احترام زملائهم، وكمان مشغل أغنية بتقول إنه رقم واحد وكلام كتير لا يحمل أي احترام للمنافسين».





أجري أعلى من الزعيم

خرج محمد رمضان فى لقاء تلفزيوني عام 2017 ورد على سؤال وجهته المذيعة بأنه أصبح الأعلى أجرًا في الدراما المصرية، بان أجره اصبح أعلى من الزعيم عادل إمام، ما أثار الكثير من الجدل حوله وهاجمه رواد مواقع التواصل الإجتماعي.





إهانة لإسماعيل يس

انتقد محمد رمضان فى أحد حواراته الصحفية أفلام الفنان إسماعيل ياسين، التي تتناول الجيش وقال رمضان: "أفلام إسماعيل يس أساءت للجيش المصري".





تصريحات "رمضان" أغضبت محبي إسماعيل ياسين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي وهاجمه الكثيرين بشدة، وعلى رأسهم الشاعر أيمن بهجت قمر.