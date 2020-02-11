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محافظات

مشاهير من بلدنا..المهندس سليمان راضي صمم خزان السد العالي وأسوان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:00 ص
الرئيس جمال عبد الناصر
الرئيس جمال عبد الناصر
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احمد صالح
انتسب المرحوم المهندس سليمان راضى أبو سمرة، من أبناء قبيلة الفواخرية شمال سيناء ، إلى صفوف المهندسين الأوائل فى مصر أولائك الرواد الذين قاموا بأعظم عمل إنسانى شهده التاريخ الحديث وتفخر به مصر وينبهر به العالم أجمع ألا هو السد العالى وخزان أسوان، وقد رافق الرئيس جمال عبد الناصر أثناء تولية تنفيذ مشروع السد العالى .

وتخرج المهندس سليمان راضى أبو سمرة من كلية الهندسة قسم مدنى بجامعة فؤاد الأول ( القاهرة حاليا ) في الأربعينيات وعمل في وزارة الرى.
حيث  تم إختيار المهندس سليمان راضى أبوسمره بعد قيام ثورة يوليو 1952 م ليقوم بتصميم وإختيار موقع السد العالى وكذلك خزان أسوان،
وقام بترشيح المهندس عثمان أحمد عثمان إبن سيناء عندما كانت لشركة المقاولين العرب اليد القوية فى تنفيذ المشروع السد العالي حسب الشروط والمواصفات العالمية.

ومن أعمال سليمان راضى أبو سمرة انه قام بإنشاء هيئة حديئه للصرف المغطى وتم تحويل المشروع فى جميع محافظات مصر ، كما قام بدراسة مشروع توشكا قبل بداية تحويل مجرى نهر النيل فقام بالدراسات العلمية والهندسية لهذا المشروع العملاق والذى تم تنفيذه فى عهد الرئيس مبارك ( مشروع توشكا ).

 كما قام المهندس أبو سمرة بتصميم وتنفيذ سد( الرقة ) بالجمهورية العربية السورية حسب توجيهات سياسية من البلدين ، كما كان رئيساَ لهيئة السدود العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية وكان مشرفاَ لمقر الهيئه فى أغلب أنحاء العالم كالهند وباكستان .

وتم ترشيحة لعمل خطة هندسية لإزالة خط بارليف فقام بتدريب رجال القوات المسلحه المصرية لعدة شهور بنفس المعدات التى إستُخدمت لبناء السد العالى .

وكما يقول إبنه المهندس حمزه سليمان راضى إن المهندس عثمان أحمد عثمان كان يعتبر المهندس سليمان راضى هو الأب الروحى في مجال الهندسة ، فهو أول مهندس تخرج من سيناء، حيث كان من رواد الهندسة فى مصر والوطن العربى، ويقف وراء هذا النجاح النظرة الثاقبة لشقيقه الحاج محمد أبو اراضى وأخوته ونصائح الشيخ سمرى مرعى شيخ الفواخرية له لتواصله فى دراسته بكلية الهندسة جامعة القاهرة .

أولاده المهندس محمود والمهندس هيثم والمهندس بسام والمهندس حمزه سليمان راضى الذى يعمل مستشاراَ بالقاهرة.


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