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مرأة

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:31 ص
شيرى عادل
شيرى عادل
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هاجر هانئ
شاركت الإعلامية إنجى علي، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو، للفنانة شيرى عادل وذلك خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة.

وتألقت شيرى عادل فى الفيديو بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأسود، واتسم التصميم بصيحة البليسيه التى تصدرت احدث صيحات الموضة، ونسقت مع الفستان وشاح فرو باللون الأسود.

وتزينت شيرى عادل ببعض الإكسسوارات البسيطة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمكياج جذاب مرتكزا على الألوان الهادئة.

فيما انتعلت شيري عادل حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، وارتدت كلاتش متوسط باللون الأسود أيضا.

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