مشروب سحرى لزيادة الوزن وعلاج النحافة

يواجه بعض الأشخاص مشكلة النحافة، التى تجعلهم يصابون بالشعور باليأس بمجرد الفشل فى اكتساب الوزن فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذا المشروب السحرى.
قدم خبير التغذية الرياضية الكابتن إسلام محمد، مع الإعلامية رضوى الشربيني مشروبا سحريا، يضم سعرات حرارية وعناصر غذائية يحتاجها الجسم النحيف لزيادة الوزن.
المكونات:
50 جرام شوفان
50 جرام شوكولاتة غامقة
50 جرام عسل نحل أبيض
50 جرام كاجو ولوز وبندق نيئ بدون ملح
ثمرة موز
250 جرام لبن كامل الدسم متوسط الدفء
الطريقة:
تضاف جميع المكونات في الخلاط، وتضرب جيدًا
القيمة الغذائية لكل 100 جرام مكسرات
606 سعر حراري
20 جرام بروتين
16.7 جرام كربوهيدرات
4.5 دهون
القيمة الغذائية لكل 100 جرام شوفان
390 سعر حراري
17 جرام بروتين
66 جرام كارب
7 جرام دهون نافعة
القيمة الغذائية لكل 100 جرام شوكولاتة غامقة
650 سعر حراري
45 جرام كارب
8 جرام بروتين
42 جرام دهون نافعة
24 جرام دهون مشبعة
القيمة الغذائية لكل 100 جرام زبدة فول سوداني
570 سعر حراري
46 جرام بروتين
50 جرام دهون
16 جرام كارب
القيمة الغذائية لكل 100 جرام عسل نحل أبيض
300 سعر حراري
82 جرام سكريات
82 جرام كارب
صفر دهون
القيمة الغذائية لكل 100 جرام لبن
34 سعر حراري
3.5 جرام بروتين
صفر دهون
5 جرام كارب
ملحوظة: يعتمد هذا المشروب مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، كما ينصح بممارسة الرياضة مع نظام غذائي جيد.