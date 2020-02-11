مشروب سحرى لزيادة الوزن وعلاج النحافة

يواجه بعض الأشخاص مشكلة النحافة، التى تجعلهم يصابون بالشعور باليأس بمجرد الفشل فى اكتساب الوزن فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذا المشروب السحرى.

قدم خبير التغذية الرياضية الكابتن إسلام محمد، مع الإعلامية رضوى الشربيني مشروبا سحريا، يضم سعرات حرارية وعناصر غذائية يحتاجها الجسم النحيف لزيادة الوزن.





المكونات:

50 جرام شوفان

50 جرام شوكولاتة غامقة

50 جرام عسل نحل أبيض

50 جرام كاجو ولوز وبندق نيئ بدون ملح

ثمرة موز

250 جرام لبن كامل الدسم متوسط الدفء





الطريقة:

تضاف جميع المكونات في الخلاط، وتضرب جيدًا

القيمة الغذائية لكل 100 جرام مكسرات

606 سعر حراري

20 جرام بروتين

16.7 جرام كربوهيدرات

4.5 دهون

القيمة الغذائية لكل 100 جرام شوفان

390 سعر حراري

17 جرام بروتين

66 جرام كارب

7 جرام دهون نافعة

القيمة الغذائية لكل 100 جرام شوكولاتة غامقة

650 سعر حراري

45 جرام كارب

8 جرام بروتين

42 جرام دهون نافعة

24 جرام دهون مشبعة

القيمة الغذائية لكل 100 جرام زبدة فول سوداني

570 سعر حراري

46 جرام بروتين

50 جرام دهون

16 جرام كارب





القيمة الغذائية لكل 100 جرام عسل نحل أبيض

300 سعر حراري

82 جرام سكريات

82 جرام كارب

صفر دهون

القيمة الغذائية لكل 100 جرام لبن

34 سعر حراري

3.5 جرام بروتين

صفر دهون

5 جرام كارب



