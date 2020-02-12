حسن شحاتة قيد الانتظار.. تفاصيل انقسام إدارة النجم التونسي بشأن خليفة «جاريدو»

كانت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، أعلنت رحيل جاريدو عن النجم الساحلي، بعد ما وافق المدرب على التنازل عن جزء من الشرط الجزائي الموقع في عقده مع النادي التونسي، والمقدر بـ 150 ألف دولار.

وقال المصدر إن الانقسام يسود بين إدارة نادى النجم الساحلي التونسي حول خليفة جاريدو لافتا إلى أن هناك فريقًا يقوده رضا شرف الدين رئيس النادي يرغب فى إرضاء وإسكات الجماهير الغاضبة التى طالبت بإعادة الفرنسي روجيه لومير مدرب النجم السابق لتولى المهمة فنيًا، نظرًا لكونه يحظى بثقة القاعدة العريضة من المشجعين فى تونس.





تابع: الفريق الآخر فى مجلس إدارة النجم التونسي الذى يمثل الشق العقلاني الذى يؤمن بالعمل على مدى أطول ويطالب بالتعاقد مع المعلم حسن شحاتة لفترة كبيرة وبناء فريق يمكنه المنافسة على البطولات المحلية والقارية.





أشار إلى أن الفريق الذى يقوده رضا شرف الدين رئيس نادى النجم التونسي يرى أن التعاقد مع الفرنسي روجيه لومير فى حال إتمامه يكون لمدة 6 شهور فقط نظرا لكبر سنه مشيرا إلى أنه فى حال التعاقد مع المعلم حسن شحاتة سوف يتم ابرام العقود لفترة طويلة.





لفت إلى أن إدارة النجم الساحلي التونسي برئاسة رضا شرف الدين سوف تحسم ملف خليفة الإسباني جاريدو خلال أسبوع مشيرا إلى أن المعلم حسن شحاتة ما زال يتواجد فى مدينة سوسة.



