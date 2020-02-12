AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن شحاتة قيد الانتظار.. تفاصيل انقسام إدارة النجم التونسي بشأن خليفة «جاريدو»

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:08 م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
Advertisements
يسرى غازى
كشف مصدر تفاصيل جديدة حول حظوظ حسن شحاتة، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك، فى تولى منصب المدير الفنى لفريق النجم الساحلى التونسي خلفًا للإسباني خوان جاريدو بعد رحيله.

كانت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، أعلنت رحيل جاريدو عن النجم الساحلي، بعد ما وافق المدرب على التنازل عن جزء من الشرط الجزائي الموقع في عقده مع النادي التونسي، والمقدر بـ 150 ألف دولار.

وقال المصدر إن الانقسام يسود بين إدارة نادى النجم الساحلي التونسي حول خليفة جاريدو لافتا إلى أن هناك فريقًا يقوده رضا شرف الدين رئيس النادي يرغب فى إرضاء وإسكات الجماهير الغاضبة التى طالبت بإعادة الفرنسي روجيه لومير مدرب النجم السابق لتولى المهمة فنيًا، نظرًا لكونه يحظى بثقة القاعدة العريضة من المشجعين فى تونس.

تابع: الفريق الآخر فى مجلس إدارة النجم التونسي الذى يمثل الشق العقلاني الذى يؤمن بالعمل على مدى أطول ويطالب بالتعاقد مع المعلم حسن شحاتة لفترة كبيرة وبناء فريق يمكنه المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

أشار إلى أن الفريق الذى يقوده رضا شرف الدين رئيس نادى النجم التونسي يرى أن التعاقد مع الفرنسي روجيه لومير فى حال إتمامه يكون لمدة 6 شهور فقط نظرا لكبر سنه مشيرا إلى أنه فى حال التعاقد مع المعلم حسن شحاتة سوف يتم ابرام العقود لفترة طويلة.

لفت إلى أن إدارة النجم الساحلي التونسي برئاسة رضا شرف الدين سوف تحسم ملف خليفة الإسباني جاريدو خلال أسبوع مشيرا إلى أن المعلم حسن شحاتة ما زال يتواجد فى مدينة سوسة.

يذكر أن فريق النجم الساحلي التونسي يشارك في دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوى المغربي بعد تصدره المجموعة فى دور المجموعات رفقة النادى الأهلى والهلال السوداني وبلاتنيوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اقتراب حسن شحاتة.. لاعبو النجم يرفعون راية العصيان ضد مجلس الإدارة

مدرب فرنسي ينافس حسن شحاتة على قيادة النجم التونسي فنيا

تعرف على راتب حسن شحاتة الشهري في النجم الساحلي التونسي

تفاصيل جديدة بشأن إضراب لاعبي النجم التونسي قبل مواجهة الوداد

مدرب الأهلي السابق يهدد عرش حسن شحاتة في تدريب النجم التونسي

بعد تنحي جاريدو.. المنافسة تشتعل بين حسن شحاتة وروجيه لومير على قيادة النجم الساحلي

ترشيحاتنا

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها

مش عايز فلوس.. عمر كمال: أريد التقدير الأدبي من حسن شاكوش.. فيديو

مين أحلى؟.. درة وملك قورة بـ فستان واحد.. صور

لحظة وصول أبو العينين إلى غرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساح انتخابات الجيزة التكميلية للنواب

بعد فوزه بالانتخابات.. أبو العينين: كلفت بأن أكون نائب الدائرة.. وأحترم المؤيد والمعارض

AdvertisementS

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

جنوب إفريقيا يورط صن داونز قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

صدمة لـ مازيمبي.. إصابة هداف دوري أبطال إفريقيا

لن نلعب في مصر..أول رد فعل من مسئولي المصري عن أزمة ملعب الكونفدرالية

شوقي غريب يكشف عن 3 لاعبين في المنتخب الأوليمبي بـ معسكر مارس

أخبار النادي الأهلي.. علي معلول مهدد بالغياب أمام الزمالك.. الاحمر يرد على الفيفا فى أزمة كهربا.. وليد سليمان مطلوب مقابل مليون دولار

مانشستر سيتي ينشر أغنية رامي جمال الجديدة.. والأخير: بحب محمد صلاح

مطلوب في تركيا مقابل مليون دولار.. وليد سليمان ينتظر رد الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | مقتطفات من زيارة النائب العام ونظيره السعودي لنيابة استئناف الإسماعيلية

إطلالة شتوية.. بوسي شلبي تتحدى البرد فى أسوان.. شاهد

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها