اليمن يعلن عن خسائر فادحة للحوثي جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إلحاق خسائر فادحة لمليشيات الحوثيين، في محافظة الحديدة غرب اليمن.





وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت إثر محاولة الحوثيين التسلل والهجوم على مواقع القوات شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة"، مؤكدا "صد القوات المشتركة الهجوم، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".





وأضاف "سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تدمير أسلحة من عتادهم بينها مدفع 23 ملم، خلال التصدي لمحاولة التسلل والهجوم".



