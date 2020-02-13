AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليمن يعلن عن خسائر فادحة للحوثي جنوبي الحديدة

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إلحاق خسائر فادحة لمليشيات الحوثيين، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت إثر محاولة الحوثيين التسلل والهجوم على مواقع القوات شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة"، مؤكدا "صد القوات المشتركة الهجوم، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأضاف "سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تدمير أسلحة من عتادهم بينها مدفع 23 ملم، خلال التصدي لمحاولة التسلل والهجوم".

في السياق، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بشن قصف بقذائف الدبابات على مستشفى 22 مايو في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، القريب من نقطة ضباط الإرتباط الأولى المتواجدة في منطقة الخامري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفاع الروسية توقع عقدًا للتزود بطائرات نقل عسكرية ثقيلة من نوع "إيل ــ 76"

الجزائر: مصرع طياري مقاتلة سوخوي 30 المنكوبة

ترشيحاتنا

وزير البترول لـ CNBC: كل بلدان المتوسط ستحصل على جزء من كعكة الغاز

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

عمر ربيع: بيراميدز عرض على شريف إكرامي 10 ملايين جنيه سنويا

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

اهم الاخبار: أبو العينين يكتسح انتخابات الجيزة.. ورطة منافس الأهلي الإفريقي .. تحذيرات جديدة من الطقس

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

AdvertisementS

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

أنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. اعرف التفاصيل

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

دفي نفسك في الشتاء.. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد