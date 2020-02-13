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أخبار العالم

القبض على خلية إخوانية إرهابية فى السودان .. تفاصيل

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، القبض على خلية إخوانية إرهابية، وبحوزتها أسلحة وأحزمه ناسفة، بـ منطقة "الحاج يوسف"، القريبة من الخرطوم، أثناء تحضيرها لعملية إرهابية. 

وقالت النيابة السودانية في بيانها "إن وكيل أعلى نيابة، مولانا معتصم عبد الله محمود، بمنطقة الحاج يوسف، وجه اليوم الخميس، بفتح قضية جنائية من قانون مكافحة الإرهاب ضد أحد عناصر الخلية الإرهابية، بمنطقة الحاج يوسف وتسجيل أقوال المتهم كاعتراف قضائي و استصدار أوامر اعتقال بحق بقية أعضاء الشبكة". 

وأضاف البيان الصادر عن النيابة: "أحد المتهمين اعترف بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، وانه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة". 

واضاف البيان أن أعضاء الخلية الإرهابية  وصلوا البلاد قبل نحو 6 أشهر وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث، وأن، هدفهم من الشبكة تنفيذ عمليات إرهابية داخل السودان. 

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد ضبطت بمنزل بمنطقة الحاج يوسف الردمية سابقا، عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية.

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