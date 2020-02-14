شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب





كانت المجموعات التي اصطفت إلى جانب بعضها بعضًا تهتف بأعلى صوت "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، اعتراضًا على خطة ترامب للسلام.





أثار المقطع غضبًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعية في السعودية والدول العربية واعترض المستخدمين على استغلال الحرم المكي في إطلاق تظاهرات أو شعارات أيًا كانت.





وأن مثل هذا الاحتجاج قد يفتح أبوابًا لمطالب أخرى وتصبح عادة لبث أغراض سياسية أخرى تتخطى قدسية المسجد الحرام، وطالبوا السلطات باتخاذ موقفًا صارمًا تجاه الاحتجاجات حتى لو كانت في سبيل الأقصى.





قال أحد المغردين يدعى د. فيصل: "يجب أن نقف في وجه من يعكر ويحدث ضوضاء على العبادة في الحرم المكي الشريف، الحرم للعبادة وليس للشعارات السياسية الفارغة .. لماذا لا يذهب الأتراك إلى الأقصى حيث توجد سفارتهم هناك وعشرات الرحلات التركية إليه يوميا! أم أنهم يريدون تدنيس المسجد الحرام بقذارتهم".





وعلى النقيض رأى بعض المستخدمين أن الهتاف باسم الأقصى ليس عيبًا، وتعجبوا من اعتراض رواد مواقع التواصل على ما فعله الأتراك.





وكتب مغرد معلقًا: "سبحان الله ،الهتاف للأقصى صار تدنيس وقذارة ،، أقسم بالله أخاف بعد أيام ما أقدر اتفوه بلا إله إلا الله"، لكن المستخدمين برروا ذلك بأن هناك المئات من الأماكن التي يمكن الهتاف فيها بدلًا من التعدي على شعائر الله.

يجب ان يقف في وجه من يعكر ويحدث ضوضاء على العبادة في الحرم المكي الشريف . الحرم للعبادة وليس للشعارات السياسية الفارغة . لماذا لا يذهب الاتراك الى الاقصى حيث توجد سفارتهم هناك وعشرات الرحلات التركية اليه يوميا ! ام انهم يريدون تدنيس المسجد الحرام بقذارتهم pic.twitter.com/Wz9KJpSHKW — د فصيّل (@fusayil2) February 13, 2020

انتشر مقطع فيديو مثير للجدل لاشخاص أتراك متكاتفين داخل الحرم المكي ويهتفون بشعارات سياسية ما أثار جدلًا واسعًا لما فيه من عدم احترام لقدسية المكان.