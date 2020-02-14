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رياضة

لحظة تاريخية.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف لشهر يناير

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:03 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن سعادته بـ التتويج بـ جائزة أفضل هدف لـ شهر يناير عن هدفه بمرمى مانشستر يونايتد في الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي

وأكد  صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه هدفه بمرمى مانشستر يونايتد من أفضل أهداف حيث انه قضى عامين حتى يسجل هذا الهدف مشددا أن هدفه يعد من أفضل لحظاته التاريخية.

وأضاف  أن تحقيق الفوز وتقديم اداء جيد يعد أهم من تحقيقه لأي مجد شخصي مشددا أن الفريق قدم أداء جيدا بشهر يناير الماضي

وتابع أن فترة الراحة التي حصل عليها الفريق ستكون عاملا جيدا حتى يستعيد الفريق نشاطه مشددا أنه يتمنى أن يواصل الفريق تحقيق النتائج الجيدة.

وسبق أن فاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في أغسطس الماضي وتعد تلك المرة الثانية له ليكون الوحيد في الفريق الذي حققها مرتين في 2019-202.

يواصل نادي ليفربول تحقيق النجاحات على مستوى الدوري الإنجليزي و دوري الأبطال، وذلك بفضل قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب الذي يملك عقدا في جدران "الأنفيلد" حتى عام 2024.
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