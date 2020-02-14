فضائح جنسية جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان

يواجه طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان فضيحة جديدة بعد أن بدأ القضاء الفرنسي، أمس الخميس، التحقيق معه في جرائم اغتصاب جديدة، وذلك بعد مرور عامين على اتهامه رسميًا في قضايا الاغتصاب في فرنسا.





وقالت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية إن القضاء الفرنسي وسع نطاق التحقيقات لتشمل قضيتين جديدتين في الاغتصاب إلى جانب القضايا السابقة.





ومع ظهور رمضان أمام قضاة التحقيق في باريس، تمت إضافة المزيد من التهم المتعلقة باغتصاب سيدتين أخريين تم التعرف عليهم من قبل محققين من الصور الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص به.





واتهم رمضان، البالغ من العمر 57 عامًا وهو مواطن سويسري مصري يعيش في فرنسا باغتصاب امرأة تشكو من إعاقة في عام 2009 في ليون الفرنسية وناشطة نسوية في عام 2012 بباريس.





ولم تقدم المرأتان شكاوى ضده لكن كليهما تقولان إنهما كانتا متورطين في علاقات غير شرعية مع رمضان، إحداهما من نوفمبر إلى ديسمبر 2015 والآخر في مارس 2016.





وكان رمضان ، وهو أب لأربعة أطفال ، أستاذًا للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد حتى اضطر إلى المغادرة عندما ظهرت اتهامات الاغتصاب في أواخر عام 2017.





احتُجز رمضان في فبراير 2018 لأكثر من تسعة أشهر قبل أن يُمنح الإفراج بكفالة عن مزاعم بأنه اغتصب امرأتين في فرنسا - إحداهما في عام 2009 والأخرى في عام 2012.



