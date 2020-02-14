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أخبار العالم

سفير الإمارات بالمنامة: ميثاق عمل البحرين يعد تأكيدا على التفاف الشعب حول القيادة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:44 ص
سفير الإمارات بالبحرين
سفير الإمارات بالبحرين
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محمود نوفل
أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى مملكة البحرين أن الاحتفال بالذكرى الـ 19 لإطلاق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لميثاق العمل الوطني يمثل تأكيدا على التفاف الشعب البحريني حول قيادته التي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحقيق التنمية والازدهار.

وذكر سفير الدولة لدى مملكة البحرين أن الشعب البحريني عبَّر بصدق عام 2001 عن تضامنه ووحدته وارتباطه الأصيل بترابه ووطنه العربي حين صوت بنسبة بلغت 98.4 في المئة لصالح مضامين وبنود ميثاق العمل الوطني.

وأضاف قائلا: لقد لمست خلال فترة عملي وتواصلي مع الشعب البحريني على كل المستويات الرسمية والأهلية مدى الحب الصادق والاهتمام بهذه المناسبة التي تمثل مرحلة فاصلة في تاريخ البحرين الحديث.

فقد شهدت خلالها المملكة العديد من الإنجازات الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تصب في محصلتها لصالح المواطن البحريني.

وأعرب عن تمنياته أن تنعم مملكة البحرين دوما بالأمن والأمان والاستقرار، وأن تحقق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي بفضل السياسة الحكيمة والمواقف التي تتخذها لمساندة الحق والخير بما يتوافق مع مصالح الشعب البحريني وشعوب ودول المنطقة الخليجية والعربية، وأن تشهد العلاقات البحرينية الإماراتية الأخوية والمتميزة المزيد من التطور.
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