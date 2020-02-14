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مرأة

في الفلانتين.. أجمل ما قيل فى الحب لأشهر المحبين في العالم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:38 م
فى الفلانتين .. اجمل
فى الفلانتين .. اجمل ما قيل فى الحب لأشهر شخصيات العالم
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اسماء محمد
يحتفل العالم اليوم بعيد الحب حيث يتبادل العشاق الهدايا والرسائل الرومانسية ويقوم الشباب والفتيات بنشر بوستات عن عيد الحب أو الرومانسية مما يجعل كثيرون يبحثون عن أجمل ما قيل عن الحب.

وفي يوم عيد الحب نعرض اجمل ماقيل عن الحب طوال العقود الماضية لـ اشهر الفلاسفة والحكماء والشخصيات العامة.

جورج برنارد شو: أوفى حب لدى البشر هو حب الطعام. 
أرسطو: أن يحب المرء يعني أنه يتمتع، في حين أنه يتمتع إذا كان محبوبًا.
فيكتور هوجو: الحب هو أجمل سوء تقدير بين الرجل والمرأة.
 روي كروفت: أحبك ليس لما أنت عليه، ولكن لما أكون عليه عندما أكون معك. 
أنطوان دي سانت اكسوبيري: يبدأ الحب الحقيقي عندما لا نتوقع شيئًا في المقابل. 
جورج صاند: كلما ازداد حبنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحب. 
موليير: من يحب الشجرة يحب الأغصان. 
أفلاطون: كل إنسان يصبح شاعرًا إذا لامس قلبه الحب. 
ميربوي: حب الذات لدى المجانين يعذر حب الذات لدى ذوي العقول. 
غوته: عندما يقع المرء في الحب يتمنى أن تقيده السلاسل.
جون كيتس: الحب استمرارية ونقاء، والكراهية موت وشقاء. 
ستاندال: الحب أشد أنواع السحر فاعلية. 
كاكيا: تولد السعادة من حب الغير، ويولد الشقاء من حب الذات. المهاتما غاندي: أينما يتواجد الحب، تتواجد الحياة. 
غوته: عندما تنام كل العيون، تظل عيون الحب وحدها ساهرة. لاروشفوكو: في الحب الذي يشفى أولًا هو الذي يشفى أفضل. 
بنجامين فرانكلين: من يقع في حب نفسه يأمن المنافقين.
آرثر شوبنهاور: حب بلا إخلاص بناء بلا أساس.
باولو كويلو: بعض النسوة تقضي كل يومها وهي تحاول إيقاف الزمن وتتحقق من وزنها على الدوام ظنًّا منها أن الحب يتوقف على ذلك. 
أديب إسحق: الرجل يعشق بعينيه والمرأة بأذنيها.
أنيس منصور: فَرْقٌ كبير بين أن تحبها لأنها جميلة، وأن تكون جميلة لأنك تحبها. 
علي الطنطاوي: إذا شئتم أن تذوقوا أجمل لذائذ الدنيا، وأحلى أفراح القلوب، فجودوا بالحب كما تجودون بالمال. 
جبران خليل جبران: إن النفس الحزينة المتألمة تجد راحة بانضمامها إلى نفس أخرى تماثلها بالشعور وتشاركها بالإحساس مثلما يستأنس الغريب بالغريب في أرض بعيدة عن وطنهما.. فالقلوب التي تدنيها أوجاع الكآبة بعضها من بعض لا تفرقها بهجة الأفراح وبهرجتها، فرابطة الحزن أقوى في النفوس من روابط الغبطة والسرور، والحب الذي تغسله العيون بدموعها يظلّ طاهرًا وجميلًا وخالدًا.

أما فيما يل فنعرض أبرز ماقاله اشهر الشعراء العرب ابطال اصحاب اكبر وأقوى القصص الرومانسية " عنتروعبلة و "قيس وليلى":
عنتر بن شداد: 
إن طيف الخيال يا عبل يشفي ويداوي به فؤادي الكئيب
وهلاكي في الحب أهون عندي من حياتي إذا جفاني الحبيب

قيس بن الملوح:
فلا خير في الدنيا إذا أنت لم تزر حبيبا، ولم يطرب لديك حبيب
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ظنا أن لا تلاقيا
ومن يطع الواشين لا يتركوا له صديقا وإن كان الحبيب المقربا
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