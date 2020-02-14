وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي تغيير في الإجازات الدراسية أو مواعيد الدراسة لكافة الصفوف الدراسية.





ونفى وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كل ما نشر أمس الخميس على بعض المواقع بشأن صدور قرار باعتبار الخميس والجمعة إجازة لتلاميذ نظام التعليم الجديد.





وقال وزير التربية والتعليم : كل ما حدث أنه قد دار أمس حوار بيني وبين أحدى أولياء الأمور (في ندوة نقاشية) ، حيث كانت ولية الأمر تتحدث عن أبنائها قائلة إن أحدهم في التعليم الجديد أما الأكبر فيدرس بالنظام القديم، وكانت تقارن بينهما من حيث إن الأكبر يذاكر في أيام الإجازة أما الأصغر ليس مشغولًا بالواجب والحفظ .





وأضاف الوزير : تبادلنا الحديث (ولم نصدر أي تصريحات أو قرارات) ، وأكدنا أن فلسفة التعليم الجديد تتعمد إتاحة الوقت للأطفال كي تنمو شخصياتهم وأن يتاح لهم الوقت ليعيشوا طفولتهم وأن يستمتعوا بالتعلم ، ففهم بعض الصحفيين هذا الكلام اننا نقول أن يوم الخميس اجازة!



