AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تفريغ 57 ألف طن قمح روسى وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
استقبل ميناء غرب بورسعيد، اليوم، السفينة WADI  AL KARNAK التى ترفع علم مصر  ويبلغ طولها 225  متر والغاطس 12 متر وذلك لتفريغ 57 ألف  طن قمح روسى بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التموينية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين .

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم  24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب  بورسعيد خروج  سفينتين حاويات  ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.  
 
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ  على الأرصفة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفريغ 4300 طن رخام وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

تفريغ 63000 طن قمح فرنساوى وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

شحن 6 الآف طن صودا كاوية.. وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

تفريغ 2200 طن حديد وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

شحن و تفريغ 7860 طن رخام وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

شحن وتفريغ 9 آلاف طن صودا ورخام وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

ترشيحاتنا

سيارة فارهة.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بـ فيديو من كواليس البرنس

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

حقيقة تغيير نظام تنسيق دخول الجامعة لطلاب 3 ثانوي دفعة 2021

وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

بفستان أسود قصير.. ليلى علوي بإطلالة جذابة في عيد الحب

من باريس.. درة تتألق بفستان أحمر في عيد الحب

AdvertisementS

bein sports تحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي على القناة المفتوحة

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

6 محاذير من الاتحاد القطرى لـ جماهير الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

خسائر رهيبة للعالم ومكاسب لـ اقتصاد مصر.. توقعات بتراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تسبب الوفاة.. هاني الناظر يحذر من انتشار لعبة خطيرة في المدارس

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحب

من باريس.. درة تتألق بفستان أحمر في عيد الحب

شوربة البيرانا ولحم الغزلان.. أشهر أكلات عيد الحب في العالم