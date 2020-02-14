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أخبار العالم

الجزائر تدعو لعودة سوريا إلى الجامعة العربية قبل القمة المقبلة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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نادر سمير
طالبت الجزائر اليوم، جامعة الدول العربية بإنهاء تجميد عضوية سوريا وإعادة تمثيلها مجددا في اجتماعاتها ونشاطاتها، مشيرة إلى أن "غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب".


ودعا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الدول العربية إلى الدفع نحو إعادة عضوية سوريا، والعمل على عودة دمشق لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن غياب سوريا فيه ضرر كبيرللجامعة والعرب، وأن موقف الجزائر واضح وحاسم لجهة وجوب عودة سوريا للجامعة.


وتستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية المقبلة في دورتها الـ ٣٢ أواخر شهر مارس المقبل بعد تقدمها بطلب إلى الجامعة العربية باستعدادها لاستضافة القمة.







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